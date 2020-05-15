Rockstar подготовила подарки для игроков в GTA Online

Пользователи получат бесплатные пистолеты и двойные награды.

В GTA Online в сети игровых магазинов Ammu Nation стартовала акция, в рамках которой игроки могут получить любой пистолет абсолютно бесплатно.

Об этом на своем официальном сайте сообщила студия Rockstar.

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Акция продлится в игре всю ближайшую неделю. Кроме того, пользователи будут получать в двойные награды за задания по продаже оружия и серии заданий бункера. Также игроки смогут воспользоваться скидкой на улучшение убежища и на автомобили Progen Emerus, HVY Nightshark, Overflod Entity XXR и Karin Sultan RS. А в казино можно будет выиграть авто Grotti Itali GTO.

Игроки, связавшие свои учетные записи Twitch Prime и Rockstar Games Social Club, получат в подарок игровой зал в Палето-Бэй и множество скидок.

Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно получить бесплатно издание игры Grand Theft Auto V Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online, включая дополнения «Ограбление», «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты» и «Байкеры». Раздача продлится до 21 мая. Вчера из-за большого наплыва желающих сайт Epic Games Store упал. Однако сегодня его работа восстановлена.