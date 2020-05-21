GTA 5 разошлась тиражом в 130 миллионов копий

Всего за прошлый год издатель Take-Two заработал почти 3 миллиарда долларов.

Игра Grand Theft Auto V разошлась тиражом в 130 миллионов копий без учета бесплатной раздачи в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store.

Об этом в финансовом отчете сообщил издатель Take-Two Interactive.

Согласно отчету, второй самой успешной игрой издателя стала Red Dead Redemption 2. Она продалась тиражом в 31 миллион копий. На третьем месте по продажам оказался спортивный симулятор NBA 2K20 – его купило 12 миллионов человек. Продажи шутера Borderlands 3 составили 10 миллионов копий, а игру Mafia 3 приобрело 7 миллионов пользователей. Тираж ролевого экшена The Outer Worlds составил 2,5 миллиона проданных копий.

Всего за 2019 финансовый год компания Take-Two заработала 2,99 миллиарда долларов, из них 729 миллионов пришлись на период с января по март 2020 года.

Также в Take-Two сообщили, что за четвертый квартал 2019 финансового года прибыль от микротранзакций выросла на 47%. Этому поспособствовали игры NBA 2K20 и GTA Online.

Кроме того, до 2025 года издатель Take-Two планирует выпустить 93 игры. Из них 46 станут новой интеллектуальной собственностью.

Напомним, сегодня до 18:00 в онлайн-магазине Epic Games Store можно получить бесплатно издание игры Grand Theft Auto V Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online, включая дополнения «Ограбление», «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты» и «Байкеры».