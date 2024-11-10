Всего выделили 5 номинантов.

Мы привыкли выделять лучшие игры по качеству сценария, увлекательности геймплея, детализации графики, но организаторы главной музыкальной премии "Грэмми" решили выделить лучшие игровые саундтреки.

Стоит отметить, что номинацию "Лучший игровой саундтрек" на "Грэмми" ввели только в 2023 году. Первым победителем стала композиторша Стефани Эконому, которая написала музыку для DLC Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla.

Лучший игровой саундтрек на "Грэмми 2025"

Avatar: Frontiers of Pandora - композитор Пинар Топрак

God of War Ragnarok: Valhalla - композитор Беар МакКрири

Marvel's Spider-Man 2 - композитор Джон Паесано

Star Wars Outlaws - композитор Вилберт Рогет

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord - композитор Уинифред Филлипс

Премия "Грэмми 2025" пройдёт в прямом эфире 2 февраля.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, какие игры получили номинацию на звание "Игра года" по версии премии Golden Joystick Awards. Кроме того, стало известно, что номинацию "Лучшая игровая адаптация", отдали на суд зрителям, ранее победителя номинации должны были выбрать члены жюри.

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