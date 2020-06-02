Разработчики представили нового героя ролевого экшена Godfall (видео)

Трейлер посвятили персонажу класса Silvermane.

Издатель Gearbox Publishing представил персонажа класса Silvermane в новом трейлере ролевого экшена Godfall. Это одна из первых игр для PlayStation 5.

Класс Silvermane - Godfall

Что такое Godfall

Godfall – это ролевой экшен от третьего лица, созданный студией Counterplay Games. В игре будет система «лута» и упор на сражения в ближнем бою. Разработчики обещают большое количество врагов и эффектные битвы с боссами. В Godfall будет как одиночный режим, так и кооперативное прохождение на троих человек.

Godfall впервые анонсировали на The Game Awards в декабре 2019 года. Игра от студии Counterplay Games выйдет в конце 2020 года на PlayStation 5, а также на ПК в Epic Games Store.

Трейлер Godfall

Напомним, презентацию игр для PlayStation 5, которая была назначена на 4 июля, отменили. Компания Sony решила не проводить мероприятие в связи с массовыми протестами в США.

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