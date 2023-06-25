Похоже, речь идет о постоянном присутствии серии на платформах конкурента.

Суд между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США относительно покупки Activision Blizzard продолжается. Перед присяжными выступил глава Xbox Фил Спенсер. Он под присягой пообещал выпускать Call of Duty на PlayStation в случае одобрения приобретения.

Информация поступила от корреспондента Майкла Актона, который освещает судебное слушание в отдельной ленте на своем аккаунте в Twitter. Спенсер во время суда заявил: "Мое обязательство, мое свидетельство, заключается в том, что мы продолжим поставлять будущие версии Call of Duty на PlayStation от Sony". Единственное условие — разрешение от Sony выпускать новые части серии на ее платформе.

Спустя два часа судебного заседания Фил Спенсер уточнил, что имел в виду релиз новых Call of Duty на всех "будущих PlayStation", а не только PS5. Напомним, ранее Microsoft предлагала Sony заключить 10-летнее соглашение на выпуск серии на платформах японской компании. Последняя отказалась от этого. Однако в суде Спенсер пообещал гарантировать присутствие Call of Duty на PlayStation без упоминания временных ограничений. Возможно, Microsoft решила пойти на уступки ради одобрения сделки.

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Приобретение Activision Blizzard: последняя информация

Напомним, Microsoft продолжает бороться за право завершить сделку с покупкой Activision Blizzard за почти $70 миллиардов.

Корпорация получила одобрение у регуляторов множества стран. Сюда относятся Евросоюз, Китай, Бразилия и Украина.

Сделку заблокировали в Великобритании и США. А еще опасения выразил регулятор Новой Зеландии.

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