Все дело в начале новой вселенной.

Mortal Kombat 1 — довольно странное название для продолжения серии, которая насчитывает более десяти игр. Однако его избрали не случайно. Единица в названии отображает суть файтинга и говорит о перезапущенной вселенной.

Такой информацией поделился глава разработки проекта и директор NetherRealm Studios Эд Бун. После анонса Mortal Kombat 1 он провел прямую трансляцию на официальном YouTube-канале, на которой ответил на отдельные вопросы фанатов.

Один из поклонников поинтересовался, почему выбрали именно такое название для новой части серии. Бун заявив, что все дело в перезапущенной вселенной. На такой ход разработчиков намекали еще события дополнения Aftermath к Mortal Kombat 11. В свежей игре персонажи предстанут в других ролях, а взаимоотношения между ними будут выстроены иначе. Вот почему о Mortal Kombat 1 нельзя думать, как о продолжении 11 части.

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Новая вселенная в проекте стала катализаторов выбора названия, которое подчеркнуло бы перезапуск. Итоговым вариантом стало MK1, где единица четко отсылает к свежему взгляду на серию.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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