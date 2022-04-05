Средства собраны за период с 20 марта по 3 апреля.

Игроки онлайн-видеоигры Fortnite, которая разработана американской компанией Epic Games, отправили 144 млн долларов на гуманитарную поддержку украинцев.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"VP Epic Games прислали все доходы от игры Fortnite, полученные за период с 20 марта до 3 апреля, на гуманитарную поддержку украинцев", - пишет Федоров.

Отмечается, что удалось собрать 144 миллиона долларов США, а средства распределены между такими организациями: Direct Relief, "ЮНИСЕФ", Всемирной продовольственной программой ООН, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen.

"Эти организации оказывают экстренную помощь, в том числе медицинскую помощь, пищевые продукты и питьевую воду, предметы первой необходимости, юридическую помощь и убежище в Украине. Также помогают тем, кто был вынужден уехать за границу", - добавил Федоров.

Справка УНИАН: Fortnite - онлайн-видеоигра, разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в 2017 году.

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