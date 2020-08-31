Новая игра расскажет о Молодом Шерлоке Холмсе / фото gamespot.com
Во время онлайн-выставки Gamescom 2020, которая прошла с 27 по 30 августа, был представлен второй трейлер украинской игры про Шерлока Холмса – Sherlock Holmes Chapter One. Новый ролик студия Frogwares посвятила локациям игры.
Второй трейлер Sherlock Holmes Chapter One
Судя по ролику в новой игре Шерлок Холмс отправится расследовать гибель собственной матери на экзотический остров в Средиземном море.
О чем Sherlock Holmes Chapter One
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- Sherlock Holmes Chapter One – это новая игра от украинской студии Frogwares, которая станет приквелом ко все серии детективных квестов о Шерлоке Холмсе.
- Chapter One расскажет о 21-летнем Шерлоке.
- Помогать в расследованиях Холмсу будет его друг Джон, но не Ватсон. Игрокам нужно будет узнать кем на самом деле является Джон.
- В игре будет отрытый мир и боевая система, как в The Sinking City – предыдущем проекте студии.
- В Chapter One будет новая система морали под названием "Правда или ложь". Благодаря этой системе, у каждого жителя города будут свои представления о правде и справедливости. Принесет ли раскрытие истины больше пользы, чем вреда – это игроку предстоит решать самостоятельно.
Sherlock Holmes Chapter One выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One, а также на консоли нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.