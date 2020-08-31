Новый ролик Sherlock Holmes Chapter One посвящен локациям игры.

Во время онлайн-выставки Gamescom 2020, которая прошла с 27 по 30 августа, был представлен второй трейлер украинской игры про Шерлока Холмса – Sherlock Holmes Chapter One. Новый ролик студия Frogwares посвятила локациям игры.

Второй трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Судя по ролику в новой игре Шерлок Холмс отправится расследовать гибель собственной матери на экзотический остров в Средиземном море.

О чем Sherlock Holmes Chapter One

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Sherlock Holmes Chapter One – это новая игра от украинской студии Frogwares, которая станет приквелом ко все серии детективных квестов о Шерлоке Холмсе.

Chapter One расскажет о 21-летнем Шерлоке.

Помогать в расследованиях Холмсу будет его друг Джон, но не Ватсон. Игрокам нужно будет узнать кем на самом деле является Джон.

В игре будет отрытый мир и боевая система, как в The Sinking City – предыдущем проекте студии.

В Chapter One будет новая система морали под названием "Правда или ложь". Благодаря этой системе, у каждого жителя города будут свои представления о правде и справедливости. Принесет ли раскрытие истины больше пользы, чем вреда – это игроку предстоит решать самостоятельно.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One, а также на консоли нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов