Релиз состоится только в начале 2023-го.

Студия Luminous Productions и издательство Square Enix сделали важное объявление о боевике Forspoken. Игра не выйдет 11 октября 2022 года, как планировалось ранее. Ее перенесли второй раз — на 24 января 2023-го.

Информацией о своем решении Square Enix поделилась на официальном аккаунте в Twitter. Компания толком не объяснила, с чем связан "переезд".

"В результате постоянных обсуждений с ключевыми партнерами, мы приняли стратегическое решение перенести дату запуска Forspoken на 24 января 2023 года. Все элементы игры уже завершены, и разработка находится на завершающем этапе полировки", — сообщили в Square Enix.

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и ожидание. Они также пообещали раскрыть больше информации о Forspoken позже этим летом.

Стоит отметить, что теперь Square Enix осталась без крупных блокбастеров на 2022 год. Final Fantasy XVI выйдет только летом 2023-го, а Final Fantasy VII Rebirth — с декабря 2023-го по февраль 2024-го.

Однако у компании есть несколько игр разрядом ниже, например, Valkyrie Elysium, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Harvestella и Star Ocean: The Divine Source. Часть из них выйдут осенью, согласно слухам и официальной информации.

Forspoken — основные подробности

Сюжет экшена посвящен девушке по имени Фрей Холланд, которая таинственным образом переместилась из Нью-Йорка в фэнтезийный мир Атию. Здесь она получила возможность использовать разнообразные магические заклинания. А главной целью героини будет поиск пути домой.

События игры разворачиваются в открытом мире. Пользователи смогут свободно исследовать местность и участвовать в активностях.

Основными особенностями Forspoken станут комбинации заклинаний в боях и скоростное передвижение по миру с применением колдовства.

Проект заявлен для ПК и PlayStation 5 в качестве консольного эксклюзива.

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