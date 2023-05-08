Это стало возможным благодаря модификации.

Star Wars Jedi: Survivor несмотря на отвратительное техническое состояние, понравилась многим пользователям. Мы тоже высоко оценили свежее приключение Кэла Кестиса в своем обзоре. А тем временем энтузиасты уже начали выпускать для игры модификации. Одна из них позволяет перевоплотиться в культового лорда ситхов.

Автор под псевдонимом god781254 опубликовал на сайте Nexus Mods свой мод. Он добавляет в Star Wars Jedi: Survivor модель Дарта Мола — одного из самых известных антагонистов во вселенной "Звездных войн". Образ ситха основан на фильме "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза".

Модель хорошо детализирована, но не имеет собственной озвучки, так что голос Кэла Кестиса останется. При этом лицевая мимика после установки мода адаптируется под игру. В сюжетных сценах не будут возникать ситуации, когда губы шевелятся не в такт словам.

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Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи могут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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