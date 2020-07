Самураи, Якудза и цветущая сакура. Игры с японским колоритом

Завтра, 17 июля, на PlayStation 4 выходит экшн Ghost of Tsushima. Игра расскажет о самурае по имени Дзин, который отбросил принципы ради защиты своей родины от монгольского нашествия. Студия Sucker Punch при разработке Ghost of Tsushima уделила много внимания отображению японского колорита и избранной исторической эпохи.

Студия создала соответствующие задания, реализовала сюжет с самурайским пафосом, добавила возможность устраивать дуэли на катанах и писать хокку, созерцая живописные пейзажи. Мы уже прошли Ghost of Tsushima и подробно рассказали о сильных и слабых сторонах игры в нашем обзоре. Проект получится не идеальным, но проникнуться японской историей и культурой этой страны он точно позволит. А ведь этим способны похвастаться совсем немногие интерактивные произведения. Наша редакция задумалась над этой темой и решила собрать игры, в которых лучше всего ощущается японский колорит.

Sekiro: Shadows Die Twice

Чтобы ощутить японский колорит в последнем творении FromSoftware, нужно сначала смириться с болью и отчаянием. Из-за классических элементов Souls, высочайшей сложности сражений с боссами и необычной боевой системы эти ощущения будут регулярно накатывать при прохождении Sekiro. Однако после адаптации игрок сможет подробно изучить мир и мифологию проекта. По сюжету пользователи принимают роль Волка, шиноби и личного охранника Божественного наследника Куро. Однажды протагонист не смог защитить своего господина, он потерпел поражение и лишился руки. Очнувшись, главный герой обнаружил, что находится в храме старого Резчика, а вместо потерянной конечности у него установлен многофункциональный протез. С этого момента и начинается долгое путешествие Волка с целью спасти Куро и выполнить его дальнейшие указания.

В Sekiro: Shadows Die Twice реализован мир, поделенный на локации. Доступ к ним открывается постепенно, зачастую после победы над конкретным боссом. Каждый элемент окружения в проекте — от витиеватых крыш зданий и дизайна монастырей до идолов и настенных картин — отсылает к культуре Страны восходящего солнца. Враги тоже созданы согласно японским, иногда архетипичным образам. Особенно сильно это ощущается при встречах с антагонистами, к которым неволей проникаешься симпатией и уважением.

Часть боссов в Sekiro вдохновлены восточной мифологией — Обезьяна-страж и Безголовый не дадут соврать. Не отстают в плане колорита и противники с людским обличием. Чего только стоит Гебу Масатака, с криком вылетающий на поле битвы верхом на своем могучем коне. И вот в таких мелочах заключена большая доля очарования Sekiro. Краткие записки, повадки Волка, загадочные диалоги, фразы отдельных боссов в боях, беседы между врагами, которые можно подслушивать — все это положительно влияет на погружение в японскую атмосферу игры. А чтобы усилить эффект, рекомендуется поставить оригинальную озвучку. Тогда вжиться в роль шиноби станет куда проще.

Дилогия Nioh

Много из того, что было сказано о Sekiro актуально и в случае с дилогией Nioh. Геймплейно серия тоже шагает по стопам Dark Souls, хотя и добавляет в общую концепцию FromSoftware несколько важных изменений и нововведений. Сюжету в проектах франшизы уделяется второстепенное внимание, хотя в нем и фигурируют преображенные исторические личности. Подача повествования сделана в классическом японском стиле: с пафосными диалогами, бравадами злодеев и гипертрофированными персонажами. Для погружения самое то. Однако, в отличие от Sekiro, в Nioh сильнее ощущаются элементы фэнтези. Многие враги, включая боссов — это Екаи и Они, демоны из мифологии Страны восходящего солнца. Их образы, конечно, адаптировали под сражения в игровой серии и наделили отличительными чертами, но все в рамках канона. Пользователи с одного взгляда на монстров из Nioh могут догадаться, что они взяты из японских сказаний.

Дизайн локаций тоже выполнен в соответствующем стиле — храмы, статуи, алтари, крыши из черепицы, здания с необычной конструкцией и так далее. Есть в серии и классическая японская экипировка: пластинчатые доспехи, шлемы с демоническими масками и необычные виды оружия. А последним элементом японского колорита в Nioh выступает своеобразная терминология, например, импульс Ки, полоска Анимы и вызов духов-хранителей. Все это играет важную роль в геймплее, составленном из множества механик. Так что да, здесь, как и в Sekiro, придется быть постоянно сосредоточенным и превозмогать в каждой битве.

Total War: Shogun 2

От экшен-RPG переходим к стратегии, причем одной из лучших в серии Total War. Shogun 2 вышла еще в 2011 году и на тот период отметилась великолепным качеством. Здесь, как и в других играх серии, геймплей разделен на две составляющие. Сначала пользователь выбирает фракцию, а точнее, реально существовавший клан в Эпоху воюющих провинций (Сэнгоку). Затем он начинает в пошаговом режиме развивать свое государство на территории Японии тех времен. Эта составляющая игрового процесса Total War: Shogun 2 позволяет изучить политическую ситуацию и понять, как взаимодействовали кланы в указанный исторический период. Они торговали, заключали союзы и браки, платили налоги сегуну и воевали, причем не всегда честными методами. Использование услуг ниндзя для убийства вражеского военачальника или отравления припасов армии — вполне привычная практика.

При развитии городов пользователь сможет увидеть, какие именно постройки возводились в Эпоху воюющих провинций, и зачем они нужны. То есть наряду с изучением стратегических принципов, заложенных в геймплей, игрок больше узнает об истории и военном деле Японии. Последнее воплощено в сражениях, которые разворачиваются в режиме реального времени. Параллельно с развитием поселений, игрок должен нанимать отряды и формировать армии во главе с полководцами. Все виды юнитов — это реально существовавшие воины. Разница между ними заключается в нескольких факторах: вооружении, броне, дисциплине и способах ведения боя.

Мелких деталей, изображающих японский колорит в Total War: Shogun 2, тоже предостаточно. Например, фразы персонажей во время дипломатии, случайные события и смена геополитической ситуации при расширении границ. Даже саундтрек в игре отлично работает на погружение, а это редкость для стратегий. В общем, Total War: Shogun 2 получилась отличной игрой с японским колоритом от британских разработчиков, подошедших к ее созданию со всей ответственностью.

Total War Saga: Fall of the Samurai

До августа 2019 года Fall of the Samurai была масштабным дополнением для Shogun 2 со своей кампанией. Однако SEGA и Creative Assembly решили сделать ее отдельной игрой и поместить в линейку Total War Saga. Под этим брендом выходят стратегии, посвященные локальным историческим конфликтам. Карта в них всегда меньше, но отображается она гораздо более детально. В Fall of the Samurai эта особенность еще не прослеживается, как в Thrones of Britannia 2018 года, но пропускать проект крайне не рекомендуется. Он сделан на таком же высоком уровне качества, как Shogun 2, но рассказывает о более поздней исторической эпохе.

Пользователям предстоит взглянуть на Японию XIX века — времена заката самурайского величия. Этот период отметился жесткой борьбой между последователями сегуна и императора. К одной из сторон и предстоит присоединиться игроку, чтобы выполнить поставленные цели и завоевать победу — культурную, военную или политическую. Собственно, примерно такие же условия прохождения ставятся в Shogun 2. Fall of the Samurai корректирует границы государств на карте, добавляет другие фракции и юнитов, однако базовая концепция в ней не меняется. Именно поэтому повторяться здесь нет смысла — если после основной игры захочется ощутить все то же, но с привкусом более поздней исторической эпохи, тогда смело приобщайтесь.

Серия Tenchu

Серия Tenchu попала в материал, как дань уважения японской классике. А еще она послужила источником вдохновения для FromSoftware при создании великолепной Sekiro, что тоже важно. Сюжет в проектах франшизы вращается вокруг ниндзя Рикимару и Аяме, служащих своему господину, лорду Гохде. Главные герои помогают ему искоренять преступность и коррупцию, выполняя разнообразные задания. Однако в один момент им пришлось столкнуться с куда более опасными проявлениями зла — демонами и магией. Эта глобальная завязка лишь дает общее представление о том, какие сюжеты воплощены в Tenchu. Рассказывать о каждой истории слишком долго, да и выдающимися их не назовешь. Повествование поднимает темы мести, предательства, верности и самоотверженности — в общем, классика японского эпоса.

Куда сильнее проникнуться колоритом Страны восходящего солнца в Tenchu помогает окружение и боевая система. Если сделать скидку на графику и больше обращать внимание на сражения с противниками и стелс, то пользователи смогут почувствовать себя настоящим ниндзя в феодальной Японии XVI века.

Okami

Если предыдущие проекты в списке лишь смешивали мифы с историей, то Okami всецело построена на легендах и сказаниях Страны восходящего солнца. Именно благодаря этой особенности игра позволяет проникнуться японской культурой. При прохождении проекта пользователи будут управлять белой волчицей — физическим воплощением богини солнца Аматэрасу. Она должна восстановить свои силы после прихода в мир земной, чтобы победить вырвавшегося на свободу демона Ороти.

Обычная завязка совсем скоро перерастает в интересный сюжет, который дает обширное представление о японском фольклоре и мифах. Дизайн персонажей и окружение в игре созданы в восточной стилистике, а диалоги включают привычный для Страны восходящего солнца пафос и передают гипертрофированные эмоции. И хотя о самой Японии Okami почти ничего не рассказывает, она позволяет примерно понять, на каких историях и легендах воспитывались целые поколения жителей этого государства.

Onimusha: Warlords

И еще раз отметим классику с японским колоритом. Два десятилетия назад разработчики еще не имели стольких возможностей для передачи визуальных элементов в виртуальной реальности и создания красочных локаций. Историю тогда тоже старались уместить в несколько абзацев, а иначе пришлось бы создавать много заставок и диалогов с ограниченными ресурсами. Все упомянутые недостатки ощущаются в Onimusha: Warlords — экшене от Capcom, который создавался как измененный Resident Evil в другом антураже. Сюжет игры посвящен воину Саманосукэ из клана Акечи и его попытке спасти принцессу Юки из лап демонов, подчиняющихся Оде Нобунаге – знаменитому японскому полководцу.

Противники в виде разнообразных монстров и чудовищ колорит, конечно же, не передают. Зато он ощущается в диалогах, дизайне локаций и боевой системе с применением холодного оружия. А элементы выживания и необходимость постоянно искать ресурсы только поднимают интерес к прохождению. На момент релиза Onimusha: Warlords обладала множественными техническими проблемами, однако в 2019 году Capcom выпустила ремастер, который их нивелировал. Так что даже сейчас к проекту можно аккуратно приобщиться.

Франшиза Yakuza

Довольно уже копаться в глубинах истории — пора и на колорит современной Японии взглянуть. Для этого дела лучше всего подходит серия боевиков Yakuza. Сюжеты в ней всецело посвящены криминальным разборкам между японскими группировками, однако в них также вплетаются линии о дружбе, семейных отношениях, жизненных ценностях, трансформации людей под давлением обстоятельств и многие другие. Главным героем почти во всех частях выступает Казума Кирю, бывший член Якудза. Его характер великолепно проработали, благодаря чему протагонисту легко сопереживать во множестве ситуаций. Естественно, приключения центрального героя сопровождаются знакомством со многими яркими персонажами, прекрасно написанными побочными историями, а еще пафосом и гипертрофированными эмоциями, которые сочатся чуть ли не изо всех произведений про Японию.

Однако колорит современной Страны восходящего солнца ощущается не только в сюжетах Yakuza. Серия славится тем, что детально изображает реально существующие места на территории государства. Как правило, это токийский район Синдзюку, но в отдельных частях серии можно посетить и другие регионы Японии. В открытом мире большинства игр франшизы присутствует куча дополнительных активностей. И вот они отлично показывают, как привыкли проводить свободное время японцы. Посещение всяких заведений, мини-игры, караоке, а в шестой части даже эротические чаты есть. В общем, Yakuza — это отличный вариант для виртуального туризма на карантине. Проходишь пару частей и уже ощущаешь себя знатоком современной японской культуры и развлечений.

Persona 5

Завершим очередным изумительным творением, игрой в жанре JRPG – Persona 5 от SEGA и разработчиков из Atlus. Игра рассказывает о том, как главный герой, парень по имени Джокер, попытался защитить девушку от домогательств политика, за что получил судимость. Протагониста отправили отбывать наказание в Токио, где он знакомится с единомышленниками и становится одним из основателей группы «Призрачные Похитители Сердец». Цель организации — проникать в сознания людей и искоренять из них физические воплощения злых помыслов. Внутренний мир персонажей в Persona 5 представлен в качестве дворцов с коридорами и помещениями, по которым можно бродить часами и сражаться с врагами. Драки красочные, выполнены по заветам JRPG, но имеют несколько важных особенностей. Заострять внимание на битвах сейчас нет смысла, так как это фэнтезийная часть Persona 5.

Сюжет в игре тоже не сильно передает японский колорит. Он, безусловно, великолепный, глубокий и поднимает важные темы, но восточный стиль в нем ощущается только в подаче и диалогах. А вот второстепенные активности и возможность изучать Токио — это то, что нас интересует. Побочные задания и персонажи в проекте помогают больше узнать о культуре и жизни в Японии. При прохождении Persona 5 придется посещать уроки, так что и о системе обучения удастся почерпнуть информацию. Ну и всяческим развлечениям японцев в игре тоже уделено много внимания. А если захочется прямо глубокого погружения, то можно медленно изучать мир, хотя здесь он воссоздан не так подробно, как в той же Yakuza.

Назар Степорук