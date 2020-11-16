В ноябре игра опустилась на 19-е место в топе продаж Steam, уступив инди-хиту Among Us.

Тираж веселой многопользовательской игры Fall Guys: Ultimate Knockout превысил 10 миллионов копий в Steam.

Таких впечатляющих продаж проекту студии Mediatonic удалось добиться менее чем за два месяца после релиза – с 4 августа по 30 сентября, говорится в финансовом отчете Unity Technologies.

"Fall Guys разошелся тиражом в 10 миллионов копий на ПК через цифровой магазин Steam и стал самой скачиваемой игрой за всю историю сервиса PlayStation Plus", – сообщила компания.

При этом на сентябрь пришлось 3 миллиона копий, в то время как в августе игру купило 7 миллионов человек.

В ноябре игра опустилась на 19-е место в топе продаж Steam, уступив первенство другому инди-хиту – Among Us.

Трейлер Fall Guys

Что такое Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы от студии Mediatonic.

В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.

Fall Guys вышла 4 августа 2020 года в Steam и на PS4. На протяжении месяца она была доступна бесплатно подписчикам сервиса PS Plus.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

По состоянию на 8 ноября в Fall Guys на PS4 сыграло свыше 29 миллионов человек.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов