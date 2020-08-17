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Fall Guys вторую неделю удерживает лидерство в чарте продаж Steam

10:26, 17 августа 2020
Игры
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игры
В августе Fall Guys можно скачать бесплатно на PlayStation 4 / store.steampowered.com

Многопользовательская соревновательная игра Fall Guys: Ultimate Knockout уже две недели с момента релиза удерживает лидерство в чарте продаж магазина цифровой дистрибуции Steam.

Топ продаж Steam по состоянию на 17 августа / скриншот

На втором месте по продажам, благодаря предварительным заказам, оказался авиасимулятор Microsoft Flight Simulator, который выйдет 18 августа.

Кроме того, Fall Guys по продажам обошла GTA V, Battlefield V, Grounded и Horizon Zero Dawn – бывший эксклюзив PlayStation 4 оказался на 13 месте в списке продаж.

О чем Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это смесь платформера и королевской битвы. В матче принимают участие до 60 игроков. Каждый матч разбит на несколько раундов с мини-играми, в ходе которых игроки должны выполнить определенную задачу. По завершении раунда часть игроков выбывает. Побеждает тот, кто первым придет к финишу.

  • Fall Guys вышла 4 августа и сразу же стала доступна подписчикам сервиса PS Plus на PlayStation 4. Ее можно скачать бесплатно на протяжение всего месяца. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.
  • В первые сутки после релиза в Fall Guys на PS4 сыграло 1,5 миллиона человек.
  • Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.
  • Через неделю после релиза в Steam игру купило более 2 миллионов пользователей.
  • Игра стала настолько популярной, что многие знаменитые компании начали создавать уникальные скины для Fall Guys: Ultimate Knockout.
  • Первый киберспортивный турнир по Fall Guys: Ultimate Knockout с призовым фондом в $25 тысяч пройдет 28 августа.

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Автор: Сергей Коршунов

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Теги: #PlayStation#Steam