Fall Guys вторую неделю удерживает лидерство в чарте продаж Steam

Игра обогнала по продажам Horizon Zero Dawn и Grounded.

Многопользовательская соревновательная игра Fall Guys: Ultimate Knockout уже две недели с момента релиза удерживает лидерство в чарте продаж магазина цифровой дистрибуции Steam.

На втором месте по продажам, благодаря предварительным заказам, оказался авиасимулятор Microsoft Flight Simulator, который выйдет 18 августа.

Кроме того, Fall Guys по продажам обошла GTA V, Battlefield V, Grounded и Horizon Zero Dawn – бывший эксклюзив PlayStation 4 оказался на 13 месте в списке продаж.

О чем Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это смесь платформера и королевской битвы. В матче принимают участие до 60 игроков. Каждый матч разбит на несколько раундов с мини-играми, в ходе которых игроки должны выполнить определенную задачу. По завершении раунда часть игроков выбывает. Побеждает тот, кто первым придет к финишу.

Fall Guys вышла 4 августа и сразу же стала доступна подписчикам сервиса PS Plus на PlayStation 4. Ее можно скачать бесплатно на протяжение всего месяца. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.

В первые сутки после релиза в Fall Guys на PS4 сыграло 1,5 миллиона человек.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

Через неделю после релиза в Steam игру купило более 2 миллионов пользователей.

Игра стала настолько популярной, что многие знаменитые компании начали создавать уникальные скины для Fall Guys: Ultimate Knockout.

Первый киберспортивный турнир по Fall Guys: Ultimate Knockout с призовым фондом в $25 тысяч пройдет 28 августа.

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Автор: Сергей Коршунов