Победителями "Битвы брендов" в Fall Guys стали стример Ninja, киберспортивная организация G2 Esports и еще двое участников.

Создатели Fall Guys закончили "Битву брендов" – благотворительную акцию, в рамках которой различные компании соревновались за право добавить в игру костюм для персонажа в уникальном стиле.

По правилам ивента, бренды-участники должны были написать сумму, которую готовы пожертвовать в благотворительную организацию SpecialEffect. Костюм самой щедрой компании разработчики обещали добавить в Fall Guys.

В борьбу включились самые разные бренды:

YouTube-канал про игры FGteev предложил $510 тысяч;

Компания TUSHY Bidet предложила $420 тысяч;

Киберспортивная команда BeastCoast предложила $133,7 тысячи;

Сервис порно-игр Nutaku предложил $110 тысяч;

Авторы шутера Warframe предложили $20 тысяч;

Долгое время лидировал YouTube-канал FGteev, однако за минуты до окончания акции киберспортивная организация G2 Esports, создатели тренажера Aim Lab, YouTube-блогер MrBeast и популярный стример Ninja объединились и предложили отдать миллион долларов на благотворительность.

Таким образом они стали победителями "Битвы брендов".

Теперь авторы Fall Guys дождутся подтверждения от благотворительной организации SpecialEffect о том, что деньги были переведены, и добавят костюмы четырех победителей в свою игру.

Трейлер Fall Guys

О чем Fall Guys

Fall Guys – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.

Fall Guys вышла 4 августа 2020 года и сразу же стала доступна подписчикам сервиса PS Plus.

В первые сутки после релиза в Fall Guys на PS4 сыграло 1,5 миллиона человек.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

К концу августа Sony объявила, что Fall Guys стала самой скачиваемой игрой за всю историю сервиса PS Plus.

Через 22 дня после релиза разработчики сообщили, что Fall Guys в Steam купили 7 миллионов человек.

Недавно, 27 августа на онлайн-выставке Gamescom 2020 был анонсирован второй сезон для Fall Guys. Он добавит в игру новые локации в средневековом стиле, а также новые костюмы для персонажей – в стиле рыцарей, викингов, волшебников и драконов.

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Автор: Сергей Коршунов