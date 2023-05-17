После выхода на рынок PlayStation 5 и Xbox Series многие издатели начали повышать стоимость базовых изданий своих крупных игр с 60 до 70 долларов в США и с 70 до 80 евро в Европе. Первой по этому пути пошла Sony, а затем к ней присоединились Take-Two Interactive, Ubisoft и другие. А теперь о подорожании задумалась SEGA.

Об этом стало известно из сессии ответов руководства издательства на вопросы инвесторов после публикации годового финансового отчета. Генерального директора компании Харуки Сатоми и финансового директора Коичи Фукадзаву спросили, не планирует ли компания выпускать более дорогие игры. Главы признали, что в сегменте высокобюджетных (ААА) игр цены постоянно повышаются. Сейчас почти не осталось крупных компаний, которые выпускали бы проекты за 60 долларов/70 евро.

SEGA не разделяет идею поднятия стоимости на все свои будущие релизы. Однако компания пересмотрит цены отдельных релизов с учетом состояния ААА-рынка. То есть они будут продаваться уже по 70 долларов/80 евро. О каких именно проектах идет речь, пока неизвестно.

Видео дня

Ближайшие игры SEGA

В обозримом будущем японское издательство выпустит Sonic Origins Plus, Samba de Amigo: Party Central и Etrian Odyssey Origins Collection.

Первые два проекта продаются за 40 долларов, а вот за последний стоит в два раза больше. Однако такая разница объясняется тем, что Etrian Odyssey Origins Collection — это сборник, который включает сразу три игры.

Вас также могут заинтересовать новости: