Гигантская консоль весит почти 30 кг и собрана из дерева.

Блогер-инженер Майкл Пик создал гигантскую рабочую копию Nintendo Switch, которая почти в 7,5 раз больше оригинальной приставки. Свое изобретение энтузиаст подарил детской больнице Мемфиса (штат Теннесси, США).

Процессом создания устройства Майкл поделился на своем YouTube-канале.

В длину гигантская консоль составила почти 178 см, а в высоту – 78 см. Для сравнения, длина стандартной Nintendo Switch почти 24 см, а высота – 10 см. Вес увеличенной копии составил почти 30 кг.

Корпус огромной приставки Майкл Пик сделал из дерева. Внутри левого геймпада был установлен обычный Joy-Con, на кнопки которого подаются сигналы от клавиш большого контроллера. Там же расположилась и обычная Nintendo Switch в док-станции. В качестве монитора выступил телевизор, а в правом геймпаде – второй Joy-Con.

Увеличенная копия полностью рабочая.

Напомним, что самой большой по версии Книги рекордов Гиннесса рабочей консолью считается PlayStation 5, созданная блогером под ником ZHC. Эта приставка высотой в 3 метра весит 227 кг. На ее создание ушло 4 месяца и $70 тысяч.

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Автор: Сергей Коршунов