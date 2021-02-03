Весит гигантская консоль 227 кг.

Блогер под ником ZHC вместе со своей командой собрал трехметровую рабочую копию PlayStation 5 весом 227 кг. Она стала самой большой работающей игровой консолью, прошедшей сертификацию для Книги рекордов Гиннеса.

На создание гигантской приставки ушло 4 месяца и $70 тысяч, сообщает издание Game Rant.

В дополнение к самой консоли энтузиаст сделал большую рабочую копию геймпада DualSense. Передвигать стики на таком контроллере приходится всей рукой.

После этого энтузиаст устроил 100-часовое испытание, где он соревновался со своей командой за то, кто лучше разукрасит гигантскую консоль. ZHC раскрашивал одну сторону, а его команда – другую.

Жюри отдало победу команде блогера, и он подарил им настоящие PS5. Еще около 20 консолей он раздал детям.

Напомним, ограниченный старт PlayStation 5 состоялся 12 ноября. В Украине консоль поступила в продажу 19 ноября. Менее чем за два месяца после выхода устройство купили 4,5 миллиона человек. По словам Sony, это крупнейший запуск консолей в истории.

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Автор: Сергей Коршунов