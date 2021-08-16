Автор планирует выложить мод в открытый доступ в ближайшее время.

Энтузиаст создал мод для ролевого экшена Bloodborne, который добавляет в игру вид от первого лица.

Трейлер с демонстрацией мода он опубликовал на своем YouTube-канале.

Bloodborne с видом от первого лица

"Это был один из самых амбициозных проектов, над которым я работал. И я очень рад, что наконец смог представить его вам", – написал энтузиаст.

Автор мода отметил, что добавление в игру вида от первого лица, оказалось непростой задачей, учитывая, что, в отличие от ПК, на PS4 очень ограниченные инструменты для моддинга.

Энтузиаст выложит мод в открытый доступ в ближайшее время, а пока он поделится им с известными стримерами.

Bloodborne – подробней об игре

Действия Bloodborne разворачиваются в городе Ярнам, где свирепствует эпидемия, превращающая людей в монстров. Главный герой – охотник, который вынужден исследовать самые темные закоулки Ярнама и сражаться с чудовищами.

Экшен вышел в 2015 году на PS4, получив премию Британской Академии в области видеоигр за лучший игровой дизайн, а также 92 балла на агрегаторе Metacritic. Это самая высокая оценка среди всех игр FromSoftware.

Автор: Сергей Коршунов