За старания — пять, за работу — неудовлетворительно.

Фанаты The Elder Scrolls V: Skyrim — те еще экспериментаторы. Они готовы на все, лишь бы подольше оставаться в любимом проекте. Например, поставить себе за цель прокатиться на драконе, сидя верхом на лошади. А вот автор YouTube-канала Salmagros решил превратить Skyrim в другую игру. Энтузиаст попытался создать на базе экшен-RPG шутер от третьего лица с отстрелом зомби. Получилось, мягко говоря, так себе.

На видео ниже демонстрируется, как игрок отстреливает ходячих мертвецов с ужасными моделями на улицах города. Все текстуры окружения выглядят очень бедно и, вероятнее всего, взяты из бесплатных библиотек. Анимации тоже очень рваные и неестественные, словно в дешевом экшене начала 2000-х годов.

От Skyrim в подделке Salmagros остались шрифты и элементы интерфейса. А еще напарник главного героя, которым, скорее всего, управлял другой игрок, перемещался с помощью превращения в летучих мышей. Аналогичным заклинанием обладают вампиры в экшен-RPG от Bethesda Game Studios.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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