Проект якобы появится в Steam в конце этой зимы.

Слухи о выходе Ghost of Tsushima на ПК уже давно появлялись в Сети, и сейчас возник повод считать, что они были правдивыми. Посетитель форума Reddit под псевдонимом Repulsive_Lettuce увидел на сайте стороннего продавца игровых ключей Instant-Gaming сообщение о релизе самурайского экшена на персональных компьютерах. Согласно информации с портала, выход состоится уже 7 февраля 2022 года.Читайте такжеСтало известно, когда на ПК выйдут 7 эксклюзивов PlayStation, The Elder Scrolls VI и другие новые игры

Энтузиаст сделал скриншот, выложил его в открытый доступ и решил узнать больше деталей. Он связался со службой поддержки Instant-Gaming и спросил, откуда взялись сведения о выходе Ghost of Tsushima на ПК. Оператор ответил, что данные поступили от поставщика ключей. Не исключено, что это кто-то из разработчиков или сотрудников Sony. У такого человека наверняка должна быть инсайдерская информация. Однако сейчас к сведениям о релизе самурайского экшена на персональных компьютерах лучше относиться с толикой недоверия.

Кратко о Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima — это приключенческий экшен в открытом мире от студии Sucker Punch. Действия игры разворачиваются в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен агрессорами.

Главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, решает нарушить свой кодекс и бороться с врагами методами синоби. Игра вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4, а позже добралась до PlayStation 5.

На агрегаторе рецензий Metacritic экшен Ghost of Tsushima получил 83 балла от прессы и 9,3 балла от пользователей на основе более чем 15 тысяч отзывов.

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