Режиссер собирается взять из игры только визуальную составляющую, а остальное — изменить.

Режиссер Чад Стахелски ("Джон Уик") впервые с момента анонса экранизации Ghost of Tsushima от Sony поделился информацией о фильме. Он назвал картину "антисамурайской" и сейчас думает над тем, как адаптировать огромную историю из игры в стандартный формат кино.

Такой информацией Стахелски поделился в интервью ComicBook Movie. Журналисты спросили об экранизации Ghost of Tsushima, и режиссер ответил: "Это то, над чем мы сейчас активно работаем. Я люблю эту серию, например, историю Дзина Сакая, и это, я бы сказал, цитата: "Самый антисамурайский фильм о самураях", — потому что сюжетные линии и тематика в нем, и путешествие, которое проходит Дзин Сакай от его превращения или его выбор того, кем стать и кем люди хотят, чтобы он стал, и кем он, по его мнению, должен стать — это так интересно для меня, как история. Определенно, персонажи в истории, определенно, то, что я не хочу потерять в любом случае".

Затем Стахелски рассказал, что собирается напрямую взять из Ghost of Tsushima только визуальную составляющую. Режиссер столкнулся с проблемой адаптации большой истории в формате фильма на 2 или 2,5 часа. По мнению постановщика, картина должна быть отличной сама по себе, но также иметь основу для продолжения в виде сивела или телешоу.

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Кратко о Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima — это приключенческий экшен в открытом мире от студии Sucker Punch. Действия игры разворачиваются в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен агрессорами.

Главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, решает нарушить свой кодекс и бороться с врагами методами синоби. Игра вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4, а позже добралась до PlayStation 5.

На агрегаторе рецензий Metacritic экшен Ghost of Tsushima получил 83 балла от прессы и 9,3 балла от пользователей на основе более чем 15 тысяч отзывов.

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