В Dredge вы исследуете жуткий мир с существами в духе ужасов Лавкрафта в роли капитана рыбацкого судна.

Магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу седьмой тайной игры. На сей раз пользователи могут забрать Dredge, один из лучших инди-тайтлов 2023 года, с открытым миром и рыбалкой.

Но нужно поспешить – добавить игру в библиотеку можно в течение 24 часов, то есть до 18:00 по Киеву завтрашнего дня. Вечером 25 декабря магазин запустит раздачу другой игры. Что это будет за игра, неизвестно.

Подробнее о Dredge:

Если говорить совсем простыми словами, то Dredge – это рыбалка и страх открытых вод. Вы, в роли капитана рыбацкого судна, исследуете жуткий мир с существами в духе ужасов Лавкрафта.

Игра заслужила крайне положительные пользовательские отзывы. В Steam 95% положительных отзывов на основе 30 тысяч рецензий. Геймеры хвалят красивые пейзажи и интересные квесты, а также наличие разнообразных механик: от менеджмента до мини-игр.

На The Game Awards 2024 Dredge была номинирована сразу в нескольких категориях, включая "Лучшая дебютная инди-игра" и "Лучший нарратив". Подтверждено, что в будущем игра получит киноадаптацию.

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