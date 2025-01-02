Новогодняя раздача в Epic Games Store подошла к концу, и финальной игрой стала Hell Let Loose. Хардкорный мультиплеерный шутер от первого лица можно будет бесплатно забрать в течение недели.
В Hell Let Loose две команды по 50 человек сражаются на картах в сеттинге Второй мировой войны, созданных на основе реальных снимков разведки. В игре 9 карт, два режима, 14 боевых ролей, возможность управлять танками и артиллерией.
В Steam Hell Let Loose в данный момент продается с 50% скидкой за 499 грн. У игры 84% положительных отзывов. Забрать игру можно до вечера 9 января. А затем в EGS будут отдавать юмористический симулятор Turmoil.
Напомним, что в рамках праздничной акции Epic Games Store подарил 16 игр. В их числе оказались:
- The Lord of the Rings: Return to Moria
- Vampire Survivors
- Astrea: Six-Sided Oracles
- TerraTech
- Wizard of Legend
- Dark and Darker (легендарный статус)
- Dredge
- Control
- Ghostrunner 2
- Hot Wheels Unleashed
- Kill Knight
- Orcs Must Die 3
- [REDACTED]
- Sifu
- Kingdom Come: Deliverance
- Hell Let Loose
Ранее специалисты DSOGaming назвали ПК-игры прошлого года с лучшей и худшей оптимизацией. В тройку самых оптимизированных игр попали Dragon Age: The Veilguard, "Индиана" и God of War: Ragnarok. А вот украинский "Сталкер 2" попал в антирейтинг.