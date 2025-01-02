Это 16-я и финальная праздничная раздача, поэтому она продлится всю неделю.

Новогодняя раздача в Epic Games Store подошла к концу, и финальной игрой стала Hell Let Loose. Хардкорный мультиплеерный шутер от первого лица можно будет бесплатно забрать в течение недели.

В Hell Let Loose две команды по 50 человек сражаются на картах в сеттинге Второй мировой войны, созданных на основе реальных снимков разведки. В игре 9 карт, два режима, 14 боевых ролей, возможность управлять танками и артиллерией.

В Steam Hell Let Loose в данный момент продается с 50% скидкой за 499 грн. У игры 84% положительных отзывов. Забрать игру можно до вечера 9 января. А затем в EGS будут отдавать юмористический симулятор Turmoil.

Напомним, что в рамках праздничной акции Epic Games Store подарил 16 игр. В их числе оказались:

The Lord of the Rings: Return to Moria Vampire Survivors Astrea: Six-Sided Oracles TerraTech Wizard of Legend Dark and Darker (легендарный статус) Dredge Control Ghostrunner 2 Hot Wheels Unleashed Kill Knight Orcs Must Die 3 [REDACTED] Sifu Kingdom Come: Deliverance Hell Let Loose

Ранее специалисты DSOGaming назвали ПК-игры прошлого года с лучшей и худшей оптимизацией. В тройку самых оптимизированных игр попали Dragon Age: The Veilguard, "Индиана" и God of War: Ragnarok. А вот украинский "Сталкер 2" попал в антирейтинг.

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