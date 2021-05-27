Появление зомби-киллера в продаже ожидается зимой этого года.

Несмотря на то, что официального анонса до сих пор не было, кажется, игроки получили информацию о дате выхода долгожданной Dying Light 2.

Это случилось благодаря итальянскому сайту Everyeye.it, на котором был обнаружен рекламный баннер Dying Light 2 с указанием релиза. Если верить ему, игра от Techland должна выйти 7 декабря 2021 года.

На днях в сеть утекла предполагаемая дата новой презентации игрового процесса Dying Light 2. Позже эта информация была официально подтверждена Techland. Она объявила о том, что 27 мая этого года в 22:00 (МСК) проведёт презентацию своего проекта.

Скорее всего, сегодня информацию подтвердят уже официально в рамках презентации зомби-экшена.

Читайте такжеСоздатели Dying Light 2 опровергли слухи о проблемах с разработкой игрыВ своё время релиз Dying Light 2 был запланирован на второй квартал 2020 года, однако из-за проблем с разработкой несколько раз переносился. Проект попал в "производственный ад", не способствовал разработке и уход одного из ключевых сотрудников, Криса Авеллона, которого обвинили в сексуальных домогательствах, после чего Techland объявили о прекращении сотрудничества со сценаристом и геймдизайнером.

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Перевод: Андрей Софин