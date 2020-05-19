Геймпад от PlayStation 5 позволит ощутить капли дождя на руках

Разработчики рассказали про тактильную обратную связь контроллера DualSence.

Тактильная обратная связь нового геймпада для PlayStation 5 позволит игрокам почувствовать на руках капли дождя и другие эффекты окружающей среды.

Читайте такжеRockstar подготовила подарки для игроков в GTA Online

Об этом в подкасте Play, Watch, Listen рассказал геймдизайнер инди-игры Thomas Was Alone Майк Бителл.

Разработчик отметил, что он ознакомился с оборудованием для разработки игр для PS5, включая новый контроллер DualSence. В частности, Бителл похвалил геймпад от PlayStation 5, отметив, что он даст возможность почувствовать капли дождя и другие эффекты окружающей среды в игре.

Напомним, геймпад для PlayStation 5, который получил новое название – DualSence, был представлен 7 апреля. По форме он похож на DualShock 4, однако имеет несколько дизайнерских и функциональных отличий. На передней панели геймпада появилась кнопка Create. Она заменила кнопку Share и будет отвечать за новый способ создания игрового контента. А с тыльной стороны геймпада пропала световая панель. Еще одно нововведение – в DualSense будут встроены микрофоны, которые позволят использовать голосовую связь в играх без гарнитуры. Кроме того, для тактильной обратной связи, в новом геймпаде от PlayStation будет использоваться улучшенная система вибрации, а кнопки L2 и R2 получат динамическое сопротивление.

Релиз PlayStation 5 намечен на конец 2020 года.