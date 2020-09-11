Стриминговый сервис Netflix опубликовал вступительную заставку для предстоящего аниме-серила по мотивам игры Dragon's Dogma. Премьера шоу состоится 17 сентября.
Вступительный ролик Dragon's Dogma
О сериале
За основу сюжета Dragon's Dogma взята история из одноименной игры. В сериале на герцогство Гранзис нападет дракон. Он похищает сердце у главного героя по имени Итан. Герой возвращается из мертвых и отправляется на поиски дракона. На его пути масса опасностей и чудовищ, сражаясь с которыми он рискует потерять свою человечность.
- Каждая серия Dragon's Dogma будет носить название одного из семи смертных грехов.
- Режиссером проекта стала Синъя Сугай, снявшая до этого такие ленты, как "Вечноцветущая сакура" и "Ходячее мясо".
- Сценарий к шоу написал Курасуми Сунаяма ("Темнее черного", "Гуррен-Лаганн").
- Музыку к сериалу написал Тадаеси Макино – композитор одноименной игры.
Трейлер сериала Dragon's Dogma
Об игре Dragon's Dogma
Это ролевой экшн от компании Capcom, который вышел в 2012 году на Xbox 360 и PlayStation 3. Dragon's Dogma была тепло принята аудиторией. На агрегаторе Metacritic экшн получил 78 баллов от критиков и 8,4 балла от пользователей. Впоследствии расширенная версия игры с подзаголовком Dark Arisen вышла на ПК и консоли текущего поколения.