Премьера сериала состоится 17 сентября.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал вступительную заставку для предстоящего аниме-серила по мотивам игры Dragon's Dogma. Премьера шоу состоится 17 сентября.

Вступительный ролик Dragon's Dogma

О сериале

За основу сюжета Dragon's Dogma взята история из одноименной игры. В сериале на герцогство Гранзис нападет дракон. Он похищает сердце у главного героя по имени Итан. Герой возвращается из мертвых и отправляется на поиски дракона. На его пути масса опасностей и чудовищ, сражаясь с которыми он рискует потерять свою человечность.

Каждая серия Dragon's Dogma будет носить название одного из семи смертных грехов.

Режиссером проекта стала Синъя Сугай, снявшая до этого такие ленты, как "Вечноцветущая сакура" и "Ходячее мясо".

Сценарий к шоу написал Курасуми Сунаяма ("Темнее черного", "Гуррен-Лаганн").

Музыку к сериалу написал Тадаеси Макино – композитор одноименной игры.

Трейлер сериала Dragon's Dogma

Об игре Dragon's Dogma

Это ролевой экшн от компании Capcom, который вышел в 2012 году на Xbox 360 и PlayStation 3. Dragon's Dogma была тепло принята аудиторией. На агрегаторе Metacritic экшн получил 78 баллов от критиков и 8,4 балла от пользователей. Впоследствии расширенная версия игры с подзаголовком Dark Arisen вышла на ПК и консоли текущего поколения.

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Автор: Сергей Коршунов