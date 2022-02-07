Для максимальных настроек хватит видеокарты позапрошлого поколения.

На прошлой неделе Sony провела онлайн-шоу State of Play, которое посвятила Ghostwire: Tokyo. Вслед за этим разработчики из Tango Gameworks опубликовали системные требования игры. Для запуска экшена о сверхъестественных явлениях в Токио не понадобится мощный ПК. Но самое странное, что в рекомендованных параметрах значится видеокарта позапрошлого поколения. Надеемся, это связано с отличной оптимизацией, а не слабой графикой.

Читайте такжеСоздатели The Evil Within опубликовали геймплей и много подробностей Ghostwire: TokyoМинимальные системные требования

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i7-4770K с 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;

видеопамять: 6 Гбайт;

оперативная память: 12 Гбайт;

DirectX: версия 12;

место на диске: 20 Гбайт (SSD).

Рекомендованные системные требования

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i7-6700 с 3,4 ГГц или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5600 XT;

видеопамять: 6 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версия 12;

место на диске: 20 Гбайт (SSD).

Ghostwire: Tokyo — основные подробности

Действия игры разворачиваются в районе Токио под названием Сибуя. На японскую столицу опустился туман, который стер грань между реальностью и потусторонним миром. Все люди исчезли, а улицы наводнили сверхъестественные существа Пришлые.

Разобраться в таинственных событиях должен главный герой Акито. В его голове поселился дух детектива Кей-Кея, который будет помогать с расследованием.

Ghostwire: Tokyo отметится продуманной боевой системой, наличием стелса, открытым миром и множеством побочных заданий.

Игра выйдет 25 марта 2022 года на ПК и PlayStation 5 в качестве годичного консольного эксклюзива.

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