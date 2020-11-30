Разработчики выпустили релизный трейлер игры.

Компания Bethesda объявила дату выхода динамичного шутера DOOM Eternal для гибридной консоли Nintendo Switch. Игра выйдет 8 декабря – спустя почти 8 месяцев после релиза на ПК, PS4 и Xbox One.

Об этом разработчики сообщили в релизном трейлере игры.

Трейлер DOOM Eternal на Nintendo Switch

На своем сайте Bethesda сообщила, что первая часть сюжетного дополнения для Doom Eternal под названием The Ancient Gods появится на Nintendo Switch уже после релиза основной игры. Сам же шутер займет на диске консоли 18,8 ГБ.

На Switch игрокам будет доступен мультиплеерный режим Battlemode, а также поддержка гироскопов для прицеливания.

О чем DOOM Eternal

DOOM Eternal – это последняя, на сегодня, часть шутера от первого лица про убийство демонов на Марсе. Сюжет Eternal разворачивается спустя два года после событий предыдущей игры. Игроку предстоит остановить полчища адских демонов, угрожающих всему человечеству.

DOOM Eternal вышел 20 марта 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

На агрегаторе рецензий Metacritic шутер получил похвальные отзывы и 88 баллов от игровой прессы, а также 7,7 балла от пользователей.

20 октября для игры вышла первая часть сюжетного дополнения The Ancient Gods.

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Автор: Сергей Коршунов