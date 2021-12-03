Магазин дарит Dead by Daylight и while True: learn().

Сервис Epic Games Store не изменяет своим традициям и продолжает еженедельно раздавать игры. Сейчас все желающие могут посетить магазин и добавить в свою библиотеку Dead by Daylight и while True: learn(). Акция продлится до 9 декабря, 17:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут экшен Godfall в издании Challenger Edition, которое не включает сюжетную кампанию, и стратегия Prison Architect.

Подробнее про игры в раздаче

Dead by Daylight — это популярный многопользовательский хоррор от Behaviour Interactive. В проекте проходят матчи с участием выживших и маньяка. Первые должны прятаться и постепенно чинить генераторы, чтобы открыть ворота и вырваться на свободу. А злодею требуется ловить других игроков, вешать их на крюки и убивать. У маньяков есть разнообразные активные способности и всякое оружие.

while True: learn() представляет собой головоломку с элементами симулятора. В проекте пользователям предстоит решать разнообразные задачки, которые связаны с машинным обучением, искусственным интеллектом и нейросетями. Сюжет в игре посвящен молодому программисту. Главный герой внезапно узнал, что его кот лучше разбирается в компьютерах, чем он сам. Теперь протагонисту нужно освоить машинное обучение и с помощью визуального программирования создать переводчик с кошачьего языка на человеческий. И хотя завязка в while True: learn() выглядит несерьезной, в игре полно сложных испытаний.

Автор: Назар Степорук