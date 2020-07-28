цей матеріал доступний українською

Для игры Red Dead Online вышло крупное обновление

18:24, 28 июля 2020
Игры
57 0
До конца года Red Dead Online получит еще несколько крупных патчей / фото Rockstar Games

Об этом разработчики из студии Rockstar сообщили на своем официальном сайте.

Читайте такжеMarvel's Spider‑Man: Miles Morales выйдет на PS5 в комплекте с ремастером оригинальной игры - СМИ

Патч 1.20 добавил в Red Dead Online роль натуралиста, котору можно развивать по двум направлениям – усыплять животных и брать у них образцы крови или же отстреливать зверей и снимать с них шкуры.

Кроме того, в Red Dead Online появились дополнительные виды легендарных животных, среди которых бизон, медведь, пума, лось, лиса, бобр и волк. Также разработчики добавили в игру новое оружие – ружье для охоты на слона и улучшенный лук.

Еще в Red Dead Online появился бандитский абонемент на 80 уровней.

Напомним, последнее крупное обновление для Red Dead Online выходило еще в декабре 2019 года. Пользователи долгое время были недовольны такой плохой поддержкой проекта, и даже устроили внутриигровой флешмоб, переодев своих персонажей в клоунов.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Red Dead Redemption