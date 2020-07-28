Для игры Red Dead Online вышло крупное обновление

В игру добавили легендарных животных и новое оружие.

Для Red Dead Online, мультиплеерного режима игры Red Dead Redemption 2, наконец-то вышло крупное обновление.

Об этом разработчики из студии Rockstar сообщили на своем официальном сайте.

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Патч 1.20 добавил в Red Dead Online роль натуралиста, котору можно развивать по двум направлениям – усыплять животных и брать у них образцы крови или же отстреливать зверей и снимать с них шкуры.

Кроме того, в Red Dead Online появились дополнительные виды легендарных животных, среди которых бизон, медведь, пума, лось, лиса, бобр и волк. Также разработчики добавили в игру новое оружие – ружье для охоты на слона и улучшенный лук.

Еще в Red Dead Online появился бандитский абонемент на 80 уровней.

Напомним, последнее крупное обновление для Red Dead Online выходило еще в декабре 2019 года. Пользователи долгое время были недовольны такой плохой поддержкой проекта, и даже устроили внутриигровой флешмоб, переодев своих персонажей в клоунов.

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