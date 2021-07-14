С патчем в мультиплеере RDR2 появится три серии новых преступных контрактов, каждая со своей сюжетной историей.

Red Dead Online, мультиплеерный режим вестерна Red Dead Redemption 2, получил крупное бесплатное обновление под названием Blood Money. В честь его релиза владельцы консолей PlayStation смогут играть в Red Dead Online до 26 июля не оформляя подписку PS Plus.

Как сообщила Rockstar, с обновлением Blood Money в Red Dead Online появится три серии преступных контрактов: "Железная дорога", "Джеб Фелпс" и "Блюуотер". Каждая серия будет обладать своей сюжетной историей.

Также можно будет собирать особую валюту – "капитале". За нее можно будет открыть доступ к новым заданиям.

Кроме того, в рамках обновления Red Dead Online и Red Dead Redemption 2 на ПК получили поддержку Nvidia DLSS. Эта технология с помощью нейросетей увеличивает частоту кадров и повышает в игре разрешение. Таким образом производительность RDR2 на ПК увеличилась до 45%.

Трейлер Red Dead Online Blood Money

Red Dead Online – это многопользовательский режим Red Dead Redemption 2, где игрок может создать своего персонажа, чтобы исследовать открытый мир Дикого Запада и выполнять различные задания.

В 2019 году Red Dead Online была номинирована на премию Golden Joystick Awards году за "Лучший мультиплеер".

В январе 2021 года Rockstar разделила Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online. Теперь мультиплеерный режим вестерна можно приобрести отдельно.

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Автор: Сергей Коршунов