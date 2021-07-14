Red Dead Online, мультиплеерный режим вестерна Red Dead Redemption 2, получил крупное бесплатное обновление под названием Blood Money. В честь его релиза владельцы консолей PlayStation смогут играть в Red Dead Online до 26 июля не оформляя подписку PS Plus.
Как сообщила Rockstar, с обновлением Blood Money в Red Dead Online появится три серии преступных контрактов: "Железная дорога", "Джеб Фелпс" и "Блюуотер". Каждая серия будет обладать своей сюжетной историей.
Также можно будет собирать особую валюту – "капитале". За нее можно будет открыть доступ к новым заданиям.
Кроме того, в рамках обновления Red Dead Online и Red Dead Redemption 2 на ПК получили поддержку Nvidia DLSS. Эта технология с помощью нейросетей увеличивает частоту кадров и повышает в игре разрешение. Таким образом производительность RDR2 на ПК увеличилась до 45%.
Трейлер Red Dead Online Blood Money
- Red Dead Online – это многопользовательский режим Red Dead Redemption 2, где игрок может создать своего персонажа, чтобы исследовать открытый мир Дикого Запада и выполнять различные задания.
- В 2019 году Red Dead Online была номинирована на премию Golden Joystick Awards году за "Лучший мультиплеер".
- В январе 2021 года Rockstar разделила Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online. Теперь мультиплеерный режим вестерна можно приобрести отдельно.