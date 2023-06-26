Новая игра FromSoftware будет менее жестокой, чем предыдущая.

В Armored Core VI Fire of Rubicon смогут спокойно играть даже подростки. Свежий экшен от знаменитой японской студии FromSoftware получил низкий возрастной рейтинг.

Агентство ESRB присудило проекту отметку "Т" (13+). Согласно описанию на сайте организации, в Armored Core VI будут стремительные сражения с уничтожением противников. Однако последними станут роботы или люди в механизированных костюмах. Поэтому во время боев от врагов отлетают только металлические части. В диалогах игры встречается упоминание вымышленного наркотика, а персонажи иногда применяют нецензурные слова.

"Бои часто проходят в быстром темпе, сопровождаются реалистичной стрельбой и большими взрывами — поврежденные боевые костюмы часто разлетаются на огненные обломки/осколки. Игра содержит отсылки к вымышленному наркотику в диалогах/тексте (например, "Дозеры сошлись в борьбе за власть над торговлей наркотиками Коралла"; "Никто не получает от этого кайф"; "Ты должен принимать благословения Рубикона сырыми... Ударяет по мозгам с хлопком и шипением"). В игре встречается слово "д*рьмо", — сказано в описании проекта.

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Armored Core VI Fire of Rubicon: основные подробности

Это экшен-RPG с видом от третьего лица о сражениях больших роботов. События игры разворачиваются на планете Рубикон 3. Полсотни лет назад она была почти разрушена загадочным веществом. Но теперь за контроль над добычей субстанции началась борьба между межгалактическими корпорациями.

Игроки будут участвовать в противостоянии, как вольные наемники. Они могут выполнять заказы обеих сторон, но в один момент придется выбрать, кого именно поддерживать.

В Armored Core VI предстоит управлять мехом, который можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя. Для уничтожения врагов разрешается применять холодное и стрелковое оружие.

Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S 25 августа 2023 года.

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