Этот проект ориентирован на более широкую аудиторию, по сравнению с предыдущими частями франшизы.

Ранее на этой неделе CD Projekt RED представила план развития серии The Witcher. Студия готовит сразу три проекта во франшизе, и один из них — это Project Sirius. В недавней сессии ответов на вопросы инвесторов CDPR поделилась несколькими подробностями игры. Оказывается, она создается с прицелом на более широкую аудиторию и должна больше понравиться фанатам сериала "Ведьмак" от Netflix, чем ярым поклонникам предыдущих частей The Witcher.

Как передает портал GamesRadar+, такая информация поступила от вице-президента по развитию бизнеса CD Projekt RED Михала Новаковского.

"Я могу определенно сказать, что Project Sirius не является мобильной игрой. Когда мы говорили об этом, я думаю, мы говорили о более широкой демографии, что означает, что мы хотим привлечь людей, которых мы не всегда эффективно привлекали через игры [серии] "Ведьмак", которые мы делали до сих пор. Представьте себе людей, которые, возможно, смотрели телешоу, но не обязательно любят играть в очень мрачные, хардкорные RPG игры. Так что это больше похоже на то, о чем мы думаем", — заявил Новаковский.

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Далее вице-президент по развитию бизнеса сравнил Project Sirius с Project Polaris — первым проектом из новой трилогии The Witcher. Он создается для фанатов игровой франшизы, которым нравятся масштабные и проработанные RPG. А Sirius больше ориентирована на другую часть аудитории: поклонников вселенной, но не комплексных ролевых игр, какими были предыдущие The Witcher.

"[Это] амбициозный проект. Он отличается от того, к чему вы привыкли в основной серии The Witcher. Однако, как я уже говорил, мы полностью поддерживаем его, и для нас это тоже большой проект", — добавил Новаковский.

Что известно о Project Sirius

За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью прошлого года. Проектом занимаются более 60 человек, а польский офис CD Projekt RED поддерживает коллектив.

В Sirius появятся как вручную созданные, так и процедурно генерируемые элементы мира. Об этом стало известно из списка вакансий на сайте The Molasses Flood.

Это будет первая игра с мультиплеером для CD Projekt RED. Многопользовательская составляющая станет добавкой к сюжетной кампании.

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