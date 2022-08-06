С момента релиза прошло почти полгода.

Dying Light 2 Stay Human вышла в начале февраля, однако взломать игру сумели только сейчас. Этим "достижением" отметилась девушка-хакер Empress. В последние годы лишь она занимается созданием пиратских версий крупных проектов.

О взломе Dying Light 2 Stay Human стало известно благодаря сообщению Empress на Reddit. Игра была оснащена Denuvo 15-й версии и стандартными технологиями защиты Steam и Epic Games Store.

Последние хакеры устраняют прямо на релизе, поэтому они не считаются существенным препятствием. А вот DRM-технология от компании Irdeto постоянно совершенствуется и обычно мешает взломщикам в кратчайшие сроки отправлять новые игры на торрент-трекеры.

Стоит отметить, что работой Empress уже успели воспользоваться пираты, которые готовят сборки хакнутых игр. Предыдущей "жертвой" девушки стала Marvel's Guardians of the Galaxy, а следующей может оказаться экшен про хищную акулу Maneater.

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главный герой Dying Light 2 — выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия игры разворачиваются спустя 20 лет после эпидемии, показанной в первой части.

В сиквеле реализовали нелинейное повествование, новые виды зомби и карту в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появилось больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделало перемещение по миру более разнообразным и плавным.

Dying Light 2 Stay Human вышла 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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