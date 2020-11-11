Информацию о дате релиза обнаружили в новозеландском PS Store.

Стала известна дата выхода шутера Deathloop. Новая игра от студии Arkane появится 20 мая 2021 года на ПК и PlayStation 5.

Соответствующую информацию обнаружили на странице Deathloop в новозеландском PS Store.

Эксклюзивно для владельцев PS5 в стандартную версию игры добавят мачете, облик героя и одно усиление. А в расширенную версию войдет уникальное оружие, цифровой саундтрек, два усиления и два новых скина.

Трейлер Deathloop

О чем Deathloop

Deathloop – это шутер от создателей Dishonored, студии Arkane. В центре сюжета герой, который пытается сбежать с острова, но не может, так как попал во временную петлю. Он вынужден проживать один и тот же день снова и снова. Чтобы спастись, ему нужно уничтожить восемь целей, включая главную соперницу. Но для победы герою придется неоднократно умереть.

Интересно, что Arkane принадлежит издательству Bethesda, которое недавно приобрела компания Microsoft. Однако из-за контракта с Sony, шутер Deathloop не выйдет на Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов