Deathloop выйдет на PS5 и ПК / фото bethesda.net
Стала известна дата выхода шутера Deathloop. Новая игра от студии Arkane появится 20 мая 2021 года на ПК и PlayStation 5.
Соответствующую информацию обнаружили на странице Deathloop в новозеландском PS Store.
Дата релиза игрі в PS Store / скриншот
Эксклюзивно для владельцев PS5 в стандартную версию игры добавят мачете, облик героя и одно усиление. А в расширенную версию войдет уникальное оружие, цифровой саундтрек, два усиления и два новых скина.
Трейлер Deathloop
О чем Deathloop
- Deathloop – это шутер от создателей Dishonored, студии Arkane. В центре сюжета герой, который пытается сбежать с острова, но не может, так как попал во временную петлю. Он вынужден проживать один и тот же день снова и снова. Чтобы спастись, ему нужно уничтожить восемь целей, включая главную соперницу. Но для победы герою придется неоднократно умереть.
- Интересно, что Arkane принадлежит издательству Bethesda, которое недавно приобрела компания Microsoft. Однако из-за контракта с Sony, шутер Deathloop не выйдет на Xbox Series X.