Сумма сделки составила $7,5 миллиарда.

Вчера, 21 сентября, Microsoft приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию одного из крупнейших разработчиков и издателей игр – Bethesda Softworks. Сумма сделки составила $7,5 миллиарда.

Однако, как передает портал Wccftech, аналитики из DFC Intelligence посчитали, что Microsoft заплатила "на удивление" низкую цену за ZeniMax Media.

"Компания имеет широкий спектр классических IP, которые обладают значительным долгосрочным потенциалом. Bethesda добавит большую библиотеку игр для Game Pass и облачных потоковых сервисов на Xbox и ПК", – отметили DFC Intelligence.

Среди игр, которые достались Microsoft есть такие знаменитые франшизы:

The Elder Scrolls;

Fallout;

Wolfenstein;

Doom;

Dishonored;

Prey;

Quake;

Starfield;

По мнению экспертов из DFC Intelligence, серии игр Fallout и Elder Scrolls являются ключевыми для Bethesda. И только эти две франшизы могли стоить столько, сколько Microsoft заплатила за всю сделку.

"Fallout и Elder Scrolls – это игры, которые хорошо показывают себя как на консолях, так и на ПК, и имеют онлайн-компоненты. Одни только эти две франшизы могли стоить всей суммы сделки", – подчеркнули в DFC Intelligence.

Впрочем, аналитики также отметили, что благодаря своему приобретению Microsoft сможет вернуть себе лидирующие позиции на рынке игровых консолей. К тому же одни из самых ожидаемых игр Bethesda – Elder Scrolls VI и Starfield будут доступны подписчикам сервиса Game Pass в день релиза.

Напомним, что в результате этой сделки Microsoft получила права на два временных эксклюзива PlayStation 5 – Deathloop и Ghostwire Tokyo. Обе игры разрабатывает компания Bethesda. Однако издатель уже заявил, что все обязательства перед Sony будут соблюдены.

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Автор: Сергей Коршунов