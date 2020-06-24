Презентация Cyberpunk 2077 состоится завтра

Разработчики покажут новый трейлер и расскажут об одной из особенностей игры.

Презентация игры Cyberpunk 2077 состоится завтра, 25 июня, на онлайн-мероприятии Night City Wire. Трансляция начнется в 19:00 по киевскому времени.

Об этом на странице игры в Twitter сообщила студия CD Projekt RED.

На трансляции в течение 25 минут игрокам покажут новый трейлер Cyberpunk 2077 и геймплейные кадры. Также разработчики расскажут об одной из особенностей игры.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. Изначально игру планировалось выпустить 16 апреля. Но разработчики перенесли выход на 17 сентября, заявив, что им нужно еще немного времени, чтобы исправить все недочеты и довести игру до совершенства. Однако на прошлой неделе релиз передвинули уже на ноябрь.

Трейлер Cyberpunk 2077

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени V (Ви), который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Одного из героев игры – персонажа по имени Джонни Сильверхенд сыграет звезда Голливуда Киану Ривз.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram