В марте текущего года польская студия CD Projekt RED приостановила разработку Project Sirius. Это ответвление в серии The Witcher, которым занимается The Molasses Flood, внутренняя команда CDPR. После такого решения казалось, что проект отменят, но обошлось. Для игры выбрали новую концепцию и перезапустили производство.
Об этом стало известно из финансовой заметки на официальном сайте CD Projekt RED. Польская студия списала значительную часть средств, потраченных на разработку за 2022 год и первый квартал 2023-го. Сумма составила 24,2 млн злотых (примерно $8,7 млн) по текущему курсу.
По словам CDPR, такое финансовое решение было принято в связи с решением продолжать производство Project Sirius, но уже с учетом новой концепции. От предыдущих наработок The Molasses Flood полностью не отказались. Они стали основной при выборе свежего творческого направления. Другими подробностями CD Projekt RED не поделилась.
Что известно о Project Sirius
- За создание игры отвечает команда The Molasses Flood, которую CDPR приобрела осенью прошлого года. Проектом занимаются более 60 человек, а польский офис CD Projekt RED поддерживает коллектив.
- В Sirius появятся как вручную созданные, так и процедурно генерируемые элементы мира. Об этом стало известно из списка вакансий на сайте The Molasses Flood.
- Это будет первая игра с мультиплеером для CD Projekt RED. Многопользовательская составляющая станет добавкой к сюжетной кампании.