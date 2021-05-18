В рамках празднования годовщины разработчики также устроили бесплатную раздачу бонусных материалов к серии «Ведьмак».

В магазине цифровой дистрибуции компьютерных игр GOG началась распродажа в честь десятилетия игры The Witcher 2. Цены были снижены на всю серию ролевых экшенов о Ведьмаке, а также на свежий тайтл Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.

The Witcher: Enhanced Edition – $0,40 (скидка 85%);

The Witcher 2: Assassins of Kings (Enhanced Edition) – $0,85 (скидка 85%);

The Witcher 3: Wild Hunt – $3,27 (скидка 80%);

Thronebreaker: The Witcher Tales – $5,31 (скидка 70%);

Cyberpunk 2077 – $23,99 (скидка 20%).

Вместе с распродажей в GOG стартовала раздача бонусных материалов к серии «Ведьмак». В набор The Witcher Goodies Collection попали саундтрек, арты, обои, концерт Video Game Show и другой контент. Получить все это бесплатно можно до 20 мая.

Напомним, что The Witcher 2 с подзаголовком Assassins of Kings вышел на ПК в мае 2011 года. Игру тепло встретили как пользователи, так и критики. На Metcritic «Ведьмак 2» получил 88 баллов от профильной прессы и 8,5 балла от игроков.

В год релиза премьер-министр Польши Дональд Туск подарил диск с The Witcher 2 президенту США Бараку Обаме.

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Автор: Сергей Коршунов