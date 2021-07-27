Таким необычным способом издатель празднует 25-летие франшизы.

В этом году серии хорроров Resident Evil исполняется 25 лет. В честь юбилея издательство Capcom решило выпустить тематические духи, посвященные героям франшизы.

Набор из трех флаконов по 10 мл соберет в себе запахи таких персонажей, как Леон Кеннеди, Крис Редфилд и Джилл Валентайн. В действительности же духи будут обладать ароматами гвоздики, цитрусов и фруктов соответственно, говорится на сайте Capcom.

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В данный момент купить парфюм Resident Evil можно только в Японии по цене в 6400 иен за весь набор (1566 грн).

Напомним, что первая игра в серии Resident Evil вышла в 1996 году, а релиз последней на сегодня части с подзаголовком Village состоялся 7 мая 2021-го на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. На агрегаторе Metacritic пользователи поставили игре 8,5 баллов из 10-ти возможных. А всего за два месяца после релиза Resident Evil Village разошлась тиражом в 4,5 миллиона копий.

Автор: Сергей Коршунов