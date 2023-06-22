Акция распространяется только на мультиплеер.

Издательство Activision и студия Infinity Ward решили привлечь дополнительную аудиторию в Call of Duty: Modern Warfare II. Они объявили о проведении акции с бесплатным доступом к игре. Правда, предложение распространяется только на мультиплеер.

Как указано на официальном сайте, все желающие могут опробовать многопользовательскую составляющую в Call of Duty: Modern Warfare II с 22 по 26 июня. Точное время как начала, так и окончания акции – 20:00 по Киеву. В этот период игрокам будет доступен мультиплеер с 13 картами и 14 режимами. Сюда входит новый контент, добавленный в 4 сезоне, в честь которого и объявлен период бесплатной игры.

Акция пройдет на всех платформах — ПК, Xbox и PlayStation. Достигнутый за четыре дня прогресс перейдет в полную версию Call of Duty: Modern Warfare II в случае покупки шутера. А чтобы дополнительно мотивировать пользователей приобрести игру, Activision добавила скидки от 30 до 45% в зависимости от платформы.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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