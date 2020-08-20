Представлен тизер новой части Call of Duty с комментариями бывшего агента КГБ (видео)

Презентация шутера Call of Duty: Black Ops Cold War состоится 26 августа.

Компания Activision официально анонсировала новую часть шутера Call of Duty: Black Ops с подзаголовком Cold War. Полноценная презентация игры состоится 26 августа.

Тизер Call of Duty: Black Ops Cold War

Как понятно из названия, новая часть шутера будет посвящена Холодной войне и противостоянию США с СССР. В тизере Cold War показаны фрагменты интервью с агентом КГБ Юрием Безменовым.

Он работал в посольстве СССР в Индии, а в 1970 году сбежал в Канаду.

В Канаде он жил под именем Томас Шуман пока КГБ его не раскрыл.

После этого Безменов дал ряд интервью и лекций о том, как устроена советская пропаганда и диверсионная деятельность.

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Отрывки из интервью Юрия Безменова и попали в тизер Call of Duty: Black Ops Cold War. В этом интервью бывший агент КГБ перечисляет четыре стадии идеологической диверсии, которыми пользовались советские спецслужбы.

"Знайте свою историю, иначе будете обречены ее повторить", - гласит слоган новой части Call of Duty.

Разработкой Cold War разнимается студия Treyarch, которая отвечает за создание всей линейки Black Ops.

Полноценный презентация игры, где покажут геймплейные кадры, состоится 26 августа. Как отметили разработчики, сам трейлер будет показан в Верданске – это локация из Call of Duty Warzone. Вероятней всего, разработчики последуют примеру Fortnite и покажут трейлер в игре.

Дата релиза Call of Duty: Black Ops Cold War на данный момент неизвестна.

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Автор: Сергей Коршунов