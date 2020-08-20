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Представлен тизер новой части Call of Duty с комментариями бывшего агента КГБ (видео)

10:46, 20 августа 2020
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Новая часть Call of Duty будет посвящена Холодной войне / скриншот store.playstation.com

Компания Activision официально анонсировала новую часть шутера Call of Duty: Black Ops с подзаголовком Cold War. Полноценная презентация игры состоится 26 августа.

Тизер Call of Duty: Black Ops Cold War

Как понятно из названия, новая часть шутера будет посвящена Холодной войне и противостоянию США с СССР. В тизере Cold War показаны фрагменты интервью с агентом КГБ Юрием Безменовым.

  • Он работал в посольстве СССР в Индии, а в 1970 году сбежал в Канаду.
  • В Канаде он жил под именем Томас Шуман пока КГБ его не раскрыл.
  • После этого Безменов дал ряд интервью и лекций о том, как устроена советская пропаганда и диверсионная деятельность.

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Отрывки из интервью Юрия Безменова и попали в тизер Call of Duty: Black Ops Cold War. В этом интервью бывший агент КГБ перечисляет четыре стадии идеологической диверсии, которыми пользовались советские спецслужбы.

"Знайте свою историю, иначе будете обречены ее повторить", - гласит слоган новой части Call of Duty.

Разработкой Cold War разнимается студия Treyarch, которая отвечает за создание всей линейки Black Ops.

Разработкой Cold War разнимается студия Treyarch совместно с Raven Software / скриншот из трейлера

Полноценный презентация игры, где покажут геймплейные кадры, состоится 26 августа. Как отметили разработчики, сам трейлер будет показан в Верданске – это локация из Call of Duty Warzone. Вероятней всего, разработчики последуют примеру Fortnite и покажут трейлер в игре.

Дата релиза Call of Duty: Black Ops Cold War на данный момент неизвестна.

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Автор: Сергей Коршунов

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