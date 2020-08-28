Бета-тестирование новой части Call of Duty: Black Ops с подзаголовком Cold War стартует на PlayStation 4 уже 8 октября.
По данным портала Tracker Network, информация о бета-тесте появилась на арабской странице сайта PlayStation Store.
В свою очередь в Sony заявили, что бета-тестирование Call of Duty: Black Ops – Cold War на PlayStation 4 начнется на пять дней раньше, чем на остальных платформах, а именно ПК и Xbox One.
Трейлер Call of Duty: Black Ops – Cold War
Что известно о Call of Duty: Black Ops – Cold War
Действие Cold War развернется в 1981 году в разгар Холодной войны. Президент Рональд Рейган узнает про советского шпиона "Персея". Считается, что агент под этим кодовым именем выкрал документы "Манхеттенского проекта" – программы США по разработке ядерного оружия. Официально ни США, ни Советский Союз не подтвердили эту информацию. Однако сама легенда легла в основу игры.
- По сюжету для пресечения деятельности советского шпиона создается отряд ЦРУ, в который попадают герои первой части Black Ops – оперативники Алекс Мэйсон, Фрэнк Вудс и Джейсон Хадсон.
- События Cold War будут происходить между первой и второй частью Black Ops.
- В Cold War будут миссии в Украине, Турции, Вьетнаме, Восточном Берлине, москве, а также в Северной и Южной Америке.
- Студия Raven Software работала над сюжетной кампанией, а за многопользовательский режим отвечала Treyarch.
- Игра поддерживает кроссплей как между различными платформами, так и между разными поколениями консолей.
Релиз Call of Duty: Black Ops – Cold War состоится 13 ноября на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Позже шутер выйдет и на консоли нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.