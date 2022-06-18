Движок вполне подходит для создания сиквела.

Умельцы часто реализовывают разнообразные концепты на Unreal Engine 5. Этот движок относительно легок в освоении и обладает обширным инструментарием. Недавно его использовали, чтобы показать, как могла бы выглядеть Assassin's Creed в японском антураже. А сейчас автор YouTube-канала Enfant Terrible создал на UE5 концепт Bloodborne 2.

В ролике блогера показываются всяческие локации, которые могли бы появиться в потенциальном сиквеле. Одна из них — это площадь, в центре которой распят человек. Другая — собор с высокими шпилями и зловещими статуями возле него. А третья — полуразрушенная крепость с множеством башен и переходов.

Энтузиаст смог уловить общий стиль Bloodborne и реализовать его в своем концепте. Готическая давящая атмосфера ощущается в части локаций, а вот замок немного выбивается из настроения.

Автор также позаботился о детализации. Он расставил на локациях горящие урны, разбросал трупы на площади, а на входе в крепость разместил много свечек и реализовал виселицу.

Слухи о Bloodborne 2

Насчет выпуска игры и ремастера первой части в Сети витает много информации. Инсайдеры нередко высказывались на этот счет, однако их сведения были противоречивыми.

Если опираться на данные бывшего редактора IGN Колина Мориарти и ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера, известного под псевдонимом Shpeshal_Nick, то Bloodborne 2 находится в разработке. Игрой занимается внутренняя студия Sony Bluepoint Games, которая ранее выпустила ремейк Demon's Souls.

Официальная информация о сиквеле не поступала. Ранее Хидетака Миядзаки, глава FromSoftware, назвал Bloodborne своей любимой игрой.

Вас также могут заинтересовать новости: