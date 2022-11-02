Темная, зловещая атмосфера стала часто появляться в развлекательных произведениях и больше не становится объектом критики.

На официальном YouTube-канале IGN появилось интервью с генеральным менеджером франшизы Diablo Родом Фергюссоном и руководителем разработки Diablo IV Джо Шелли. Они рассказали о возвращении серии к истокам в четвертой части и мрачной атмосфере игры.

"Если посмотреть на эволюцию франшизы с Diablo 1, 2 и 3, то она стала немного более мейнстримовой, а Diablo 3, вероятно, стала самой массовой. Изначально игры Diablo были взрослыми, а теперь они стали мейнстримом, это уже не та запретная вещь, в которую нужно играть и не сообщать родителям, что ты в нее играешь", — заявил Фергюссон в интервью.

По словам генерального менеджера франшизы, мрачная атмосфера стала привычным явлением в развлекательной сфере. С момента зарождения Diablo вышло множество разнообразных произведений, в которых она выступает главной особенностью. Поэтому темный, зловещий стиль четвертой части не будет восприниматься, как что-то враждебное.

Руководители также рассказали, как вдохновлялись "двойкой" при создании продолжения. Разработчики проанализировали элементы атмосферы, которые понравились аудитории в Diablo II. Их попытались воссоздать в четвертой части с учетом новшеств. Это касается нарратива, заданий, локаций, освещения в подземельях и прочих аспектов.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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