Персонаж Маккри получил свое имя от одного из разработчиков, который покинул компанию после иска от властей Калифорнии и скандала, связанного с сексуальными домогательствами.

Студия Blizzard планирует сменить имя персонажа Маккри в шутере Overwatch. Причиной такого решения стал тот факт, что герой игры был назван в честь Джесси Маккри – одного из сотрудников студии, который покинул студию в этом месяце на фоне скандалов, связанных с дискриминацией и сексуальными домогательствами.

Маккри был одним из трех высокопоставленных сотрудников Blizzard, которые покинули компанию после иска от властей Калифорнии. В Blizzard не уточнили, был ли сотрудник уволен или ушел по своему желанию, сообщает IGN.

Теперь же на фоне судебного процесса Blizzard планирует сменить имя персонажа, названного в честь Маккри.

"Мы верим, что нужно изменить имя героя, известного сейчас как МакКри, на другое, которое будет лучше отражать суть Overwatch", – заявили в сообщении Blizzard.

По словам разработчиков, они развивают Overwatch, руководствуясь идеей о том, что "основа лучшего будущего — это инклюзивность, равенство и надежда". В сентябре этого года в игре должно было стартовать новое сюжетное событие, героем которого должен был стать Маккри. Теперь же, из-за переименования персонажа, ивент отложат до конца года. А вместо него Blizzard выпустит новую карту для режима "Схватка".

Также в Blizzard приняли решение больше не называть персонажей в честь реальных сотрудников студии.

О скандале в Blizzard

22 июля 2021 года Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) подал иск против компании Activision Blizzard. Согласно расследованию DFEH женщины в компании подвергаются постоянным сексуальным домогательствам и дискриминации на работе. Упоминается даже случай, когда одна сотрудница компании покончила с собой во время командировки со своим начальником. Предполагается, что ранее она подверглась издевательствам, когда в офисе распространяли ее личные фото.

Руководство Blizzard заявило, что описанное в иске не отражает текущей обстановки в компании. Однако этот ответ не устроил сотрудников компании.

28 июля работники Blizzard вышли на забастовку возле штаб-квартиры компании в Ирвайне (Калифорния).

Более 2600 сотрудников Blizzard подписали обращение к руководству с требованиями изменить процессы найма и продвижения сотрудников по службе, отменить принудительные арбитражные оговорки в контрактах, публиковать данные о зарплатах и продвижении по службе всех сотрудников Blizzard и нанять стороннюю организацию для аудита исполнительного персонала.

После забастовки президент Blizzard Джей Аллен Брэк ушел в отставку, а его место заняли Джен Онил и Майк Ибарра.

Автор: Сергей Коршунов