Он создает модификацию, которая обновит текстуры, воду и другие элементы игры.

Grand Theft Auto V вышла еще в 2013 году на PS3 и Xbox 360. В 2014-м она добралась до PS4 и Xbox One, а в 2015-м появилась на ПК. Игра хоть и выглядит достойно, но местами ее графика уже ощущается устаревшей. Это стараются исправить энтузиасты с помощью модификаций. Один из них — автор под псевдонимом ZED_Modding. Он выпустил трейлер мода V-Reloaded, который должен значительно улучшить визуальную составляющую GTA V.

Первое, что заметно в ролике — это обновленная вода с 16К-текстурами. Внешний вид автомобилей ZED_Modding тоже подтянул до современных стандартов. Не меньше радует реалистичное освещение, которое стало более мягким и насыщенным. Похожие изменения получили и тени, а отдельные визуальные эффекты и вовсе вышли на новый уровень. Это, например, касается дыма, который остается при буксовании.

Пока что V-Reloaded могут скачать только подписчики ZED_Modding на Patreon. Модификация находится в раннем доступе, и автор ее постоянно улучшает. Станет ли проект бесплатным после полноценного релиза, пока неизвестно.

Подробнее о GTA V

Это криминальный боевик от Rockstar Games и Take-Two Interactive. В игре рассказывается история Майкла, Франклина и Тревора — трех главных героев, которые решили провернуть череду преступлений и заработать себе на беззаботную жизнь. Однако на пути к цели им пришлось столкнуться с весьма неприятными сторонами криминального мира.

Grand Theft Auto V входит в число самых популярных игр за всю историю. Ее продажи превысили 150 миллионов копий, и это не предел. Проект продолжает пользоваться огромным спросом.

Версии GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series должны были выйти в конце текущего года, но их перенесли на март 2022-го.

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