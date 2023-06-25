Друид занял последнее место.

В Diablo IV реализованы пять классов — друид, варвар, некромант, волшебница и разбойница. У каждого из них есть свои особенности, которые обеспечивают уникальный геймплей. Однако в плане популярности специализации не равны. Пользователи чаще играют одними персонажами и реже — другими. Это стало известно благодаря недавнему исследованию.

Журналисты GameRant сравнили статистику достижений на Xbox. У каждого класса есть специальный трофей за убийства противников, который удается получить спустя два часа прохождения. На основе этих данных удалось составить рейтинг, ведь чем больше пользователей получили конкретную награду, тем популярнее персонаж.

На пятом месте с показателем 12,25% оказался друид. Следом идет варвар, у которого 14,33%. В середине списка расположился Некромант, имеющий 25,25%. Разбойница лишь немного опередила предыдущий класс. Специализированное достижение при игре за этого персонажа получили 25,55% пользователей. А на вершине находится волшебница с показателем 31,34%. Отдельно стоит отметить, что на PlayStation и ПК рейтинг может отличаться.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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