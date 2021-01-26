Релиз игры состоится на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Ролевой экшен Biomutant, который анонсировали еще три года назад, наконец-то получил дату релиза. Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК уже этой весной – 25 мая.

Об этом разработчики из студии Experiment 101 сообщили в Твиттере.

В свою очередь компания THQ Nordic раскрыла подробности коллекционного издания Biomutant. В него войдет сама игра, стилбук, большая диорама, коврик для мышки, саундтрек и многое другое.

Biomutant Atomic Edition обойдется недешево – $400. Сколько будет стоить сама игра – разработчики сообщат позже.

Трейлер Biomutant

Подробности Biomutant

Biomutant – это постапокалиптический ролевой экшен в открытом мире, где живут мутировавшие животные. Здесь "чума" отравляет землю и Древо Жизни погибает. Племена разрознены и рассеяны. Игроку придется сыграть ключевую роль в истории этого мира.

Местные пустоши, сети подземных тоннелей, горы и берега таинственных архипелагов можно исследовать пешком, на мехе, гидроцикле, воздушном шаре или верхом на одном из уникальных местных животных.

Далеко не все существа в игре будут дружелюбными. Так что сражаться придется часто. А уникальная боевая система позволит игроку комбинировать приемы ближнего боя, стрельбу и особые способности.

В игре можно изменить ДНК своего персонажа, а, следовательно, и его внешний вид. Изменения окажут влияние на характеристики героя, а загрязнения окружающей среды приведут к новым мутациям.

Если же персонаж подвергнется радиоактивному облучению в бункерах, оставшихся от старого мира, то он сможет открыть новые возможности своего разума, так называемые пси-силы: телекинез, левитацию и многие другие.

В Biomutant есть кастомизация. Можно комбинировать различные детали, чтобы получить уникальное одноручное, двуручное рубящее или дробящее оружие. Кроме того, в арсенале пользователя будут револьверы, винтовки, дробовики с бензопилой и контейнеры с биоактивной жидкостью.

Из вспомогательных гаджетов можно собрать, к примеру бионические крылья или реактивный ранец.

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Автор: Сергей Коршунов