Пользователи также смогут приобрести полное издание шутера по скидке в 90%.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовали бесплатные выходные для шутера Battlefield V. Все желающие могут опробовать игру до 29 августа.

Также в рамках акции пользователи могут приобрести Battlefield V Definitive Edition по сниженной на 90% цене. Скидка продержится до 8 сентября.

Трейлер Battlefield V

Подробней про Battlefield V

Сюжет шутера Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны.

В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, а мультиплеер поддерживает до 64 игроков.

Напомним, что ранее издатель Electronic Arts анонсировал Battlefield 2042 – новую часть франшизы. Предстоящий шутер выйдет без сюжетной кампании, но получит много разнообразных режимов для мультиплеера. Самый интересный из них – это "Портал". В него войдут 7 карт из Battlefield 2042, а также 6 карт из ранних частей франшизы, таких как Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 3. Здесь игроки получат возможность совмещать элементы различных эпох на одной карте, включая разные виды оружия и техники.

Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября.

Автор: Сергей Коршунов